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Водитель перевернувшегося автомобиля каршеринга на юге Москвы скрылся после ДТП
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Водитель перевернувшегося автомобиля каршеринга на юге Москвы скрылся после ДТП 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В столичном районе Бирюлево Восточное в результате ДТП перевернулся автомобиль каршеринга, водитель скрылся с места аварии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Главном управлении ГИБДД по городу.
«В Михневском проезде после ДТП произошло опрокидывание автомобиля каршеринга. Вероятно, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр. В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают местонахождение водителя данного автомобиля», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на месте аварии сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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