В США автомобиль въехал в здание ресторана: 2 погибших

В американском штате Северная Каролина в результате въезда легкового автомобиля в здание ресторана погибли два человека. Одна из жертв — помощница местного шерифа, за рулем въехавшего в ресторан автомобиля находился ее отец.