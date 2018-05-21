Иномарка протаранила два автомобиля и снесла ограждение в Москве

Дорожно‐транспортное происшествие произошло в Москве в ночь с воскресенья на понедельник. Мужчина, управляющий автомобилем Mitsubishi Pajero , протаранил две машины, снес забор и заехал на газон. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

После аварии, которая произошла по адресу: улица Перерва, 20, виновник ДТП попытался скрыться, но очевидцы остановили его. Между водителем Mitsubishi Pajero и прохожими, мешающими ему покинуть место происшествия, завязалась драка, после которой водитель автомобиля был отдан в руки полиции.

Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина утверждает, что за рулем автомобиля находился не он.

Сотрудники полиции подтвердили, что мужчина уже был лишен водительского удостоверения за аналогичное нарушение. Права ему вернули меньше года назад. Теперь нарушителю грозит уголовное наказание.

Мужчина был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.