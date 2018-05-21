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Автомобиль наехал на здание американского ресторана
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Автомобиль наехал на здание американского ресторана 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В результате происшествия погибли два человека.
Легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина в воскресенье, 20 мая.
По информации местного телеканала WSPA, авария произошла в городе Бессемер. Уточняется, что одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, а водителем автомобиля — ее отец. Сотрудники полиции задержали виновника происшествия.
Установлено, что он специально совершил наезд, однако мотивы пока неизвестны. Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы, однако их точное число неизвестно.
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