Автомобиль наехал на здание американского ресторана

В результате происшествия погибли два человека.

Легковой автомобиль въехал в здание ресторана в штате Северная Каролина в воскресенье, 20 мая.

По информации местного телеканала WSPA, авария произошла в городе Бессемер. Уточняется, что одной из погибших оказалась помощница местного шерифа, а водителем автомобиля — ее отец. Сотрудники полиции задержали виновника происшествия.

Установлено, что он специально совершил наезд, однако мотивы пока неизвестны. Пострадавшие в результате происшествия были госпитализированы, однако их точное число неизвестно.