Автомобиль въехал в ресторан в США, есть погибшие

Автомобиль въехал в помещение ресторана в американском Бессемер Сити, штат Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WSPA.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 20 мая. В результате погибли два человек, среди них — помощник местного шерифа.

По данным полиции, водителем автомобиля оказался отец погибшего помощника шерифа. Правоохранители полагают, что он совершил наезд на сына умышленно.

В результате инцидента пострадали еще несколько человек. Все они госпитализированы. Личность второго погибшего пока не установлена.