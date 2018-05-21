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Автомобиль въехал в ресторан в США, есть погибшие
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Автомобиль въехал в ресторан в США, есть погибшие 

Газета.Ru 1 час назад
Автомобиль въехал в помещение ресторана в американском Бессемер Сити, штат Северная Каролина. Об этом сообщает телеканал WSPA.
Инцидент произошел днем в воскресенье, 20 мая. В результате погибли два человек, среди них — помощник местного шерифа.
По данным полиции, водителем автомобиля оказался отец погибшего помощника шерифа. Правоохранители полагают, что он совершил наезд на сына умышленно.
В результате инцидента пострадали еще несколько человек. Все они госпитализированы. Личность второго погибшего пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в США электромобиль Tesla на автопилоте врезался в пожарную машину.
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