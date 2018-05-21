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68 нетрезвых водителей поймали за выходные в Челябинске
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68 нетрезвых водителей поймали за выходные в Челябинске 

АиФ 49 минут назад
Фото: АиФ
Сотрудники Госавтоинспекции в Челябинске за минувшие выходные дни выявили на дорогах 68 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, ещё у 25 не оказалось водительских прав, сообщают в отделе пропаганды БДД ГИБДД города.
Всего с 18 по 20 мая в Челябинске зафиксировали 1761 нарушение ПДД, в том числе 287 — со стороны пешеходов. Также инспекторы зафиксировали 3168 нарушений правил движения водителями общественного пассажирского транспорта.
«Осуществлено 39 доставлений граждан в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений, из них 7 фактов наркотики, 5 фактов подделки документов», — рассказали в ГИБДД.
Напомним, в минувшее воскресенье в Челябинске произошла серьёзная авария: на перекрестке проспекта Комарова и улицы Салютной BMW Х6 на красный свет выехал через двойную сплошную линию на встречную полосу и на полной скорости протаранил Skoda Oktavia и Lada Vesta, а затем и «Волгу». от полученных при столкновении травм скончался водитель Lada Vesta, ещё два человека были госпитализированы. Очевидцы аварии утверждают, что водитель BMW был нетрезв.
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