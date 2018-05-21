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Тюменцев накажут за проезд на автомобиле по велодорожкам парка Гагарина
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Тюменцев накажут за проезд на автомобиле по велодорожкам парка Гагарина 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Возбуждено дело об административном нарушении в отношении тюменцев, прокатившихся 11 мая на автомобиле по велодорожках в лесопарке имени Гагарина. Автомобилисты нарушили не только правила дорожного движения, но и въехали на природную достопримечательность. — Номера автомобилей зафиксированы, собственники установлены и будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима особо охраняемой природной территории, — сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
Согласно закону, за подобное нарушение тюменцам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Нарушителям также придётся возместить ущерб, нанесенный природе.
Другой водитель тоже забыл про правила дорожного движения
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