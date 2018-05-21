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В Петербурге сбили пешехода
Ivyborg.ru
1 час назад
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Происшествие произошло на перекрёстке улиц Коммуны и Ленской. Автомобиль Daewoo сбил женщину.
По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу в неположенном месте.
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