В Нефтеюганском районе столкнулись два грузовых автомобиля 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресение 20 мая в 21:20 в Нефтеюганском районе на 581 км по дороге из Тюмени в Ханты-Мансийск.
Мужчина за рулём грузового автомобиля «Iveco» перестроился на встречную полосу, на которой и врезался в большегруз «MAN».
В результате ДТП пострадали водители столкнувшихся авто и пассажир «MAN» — все трое получили травмы на теле.
Окружное ГИБДД отмечает, всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировано 12 происшествий на дороге с участием автотранспорта, в которых 17 человек получили травмы, двое из них — несовершеннолетние.