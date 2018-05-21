В Нефтеюганском районе столкнулись два грузовых автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресение 20 мая в 21:20 в Нефтеюганском районе на 581 км по дороге из Тюмени в Ханты-Мансийск.

Мужчина за рулём грузового автомобиля «Iveco» перестроился на встречную полосу, на которой и врезался в большегруз «MAN».

В результате ДТП пострадали водители столкнувшихся авто и пассажир «MAN» — все трое получили травмы на теле.