Ещё
В Нефтеюганском районе столкнулись два грузовых автомобиля
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нефтеюганском районе столкнулись два грузовых автомобиля 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресение 20 мая в 21:20 в Нефтеюганском районе на 581 км по дороге из Тюмени в Ханты-Мансийск.
Мужчина за рулём грузового автомобиля «Iveco» перестроился на встречную полосу, на которой и врезался в большегруз «MAN».
В результате ДТП пострадали водители столкнувшихся авто и пассажир «MAN» — все трое получили травмы на теле.
Окружное ГИБДД отмечает, всего за минувшие выходные в Югре зарегистрировано 12 происшествий на дороге с участием автотранспорта, в которых 17 человек получили травмы, двое из них — несовершеннолетние.
АиФ Югра: последние новости
Кадровые изменения произошли в ГИБДД Сургутского района В Сургуте под колеса машины попала 12-летняя девочка Машина времени. Как раритетные «Победы» из Югры преодолели 10 000 км
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд10
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение