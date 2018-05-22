ДТП в центре Уфы: в аварии пострадал байкер без прав

Днем 21 мая на пересечении улиц Айской и Кирова произошло ДТП. 20-летний парень за рулем мотоцикла залетел под колеса легковушки. Водитель автомобиля пересекал перекресток уже на красный сигнал светофора. В этот момент байкер выехал на проезжую часть на зеленый. Очевидцы происшествия засняли на видео момент ДТП. Кадры выложили в соцсети в группе «БашДТП».

— 22-летний водитель Opel Astra наехал на мотоциклиста. В результате аварии парень получил ушибы, — рассказали в ГИБДД республики.

Оказалось, что у байкера не было прав категории А на управление мотоциклом. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.