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ДТП в центре Уфы: в аварии пострадал байкер без прав
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ДТП в центре Уфы: в аварии пострадал байкер без прав 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 21 мая на пересечении улиц Айской и Кирова произошло ДТП. 20-летний парень за рулем мотоцикла залетел под колеса легковушки. Водитель автомобиля пересекал перекресток уже на красный сигнал светофора. В этот момент байкер выехал на проезжую часть на зеленый. Очевидцы происшествия засняли на видео момент ДТП. Кадры выложили в соцсети в группе «БашДТП».
— 22-летний водитель Opel Astra наехал на мотоциклиста. В результате аварии парень получил ушибы, — рассказали в ГИБДД республики.
Оказалось, что у байкера не было прав категории А на управление мотоциклом. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить дорожным полицейским.
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