В Уфе водитель на «Приоре» устроил ДТП: пострадал пешеход

В столице республики произошло серьёзное ДТП. Под колеса легковушки угодил 16-летний парень.

Авария произошла из-за случайности. 19-летний водитель за рулем отечественной «Калины» заметил неполадки в машине и затормозил во втором ряду проезжей части. Мужчина включил «аварийку» и открыл капот автомобиля. Его 16-летний пассажир пошел посмотреть, что не так с двигателем. В этот момент сзади в легковушку врезалась «Лада-Приора».

— От удара «Калина» наехала на парня. С травмами его госпитализировали, — рассказали в ГИБДД по Башкирии.

Обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.