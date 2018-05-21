Ещё
В Уфе водитель на «Приоре» устроил ДТП: пострадал пешеход
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Уфе водитель на «Приоре» устроил ДТП: пострадал пешеход 

ufa1.ru 59 минут назад
Фото: ufa1.ru
В столице республики произошло серьёзное ДТП. Под колеса легковушки угодил 16-летний парень.
Авария произошла из-за случайности. 19-летний водитель за рулем отечественной «Калины» заметил неполадки в машине и затормозил во втором ряду проезжей части. Мужчина включил «аварийку» и открыл капот автомобиля. Его 16-летний пассажир пошел посмотреть, что не так с двигателем. В этот момент сзади в легковушку врезалась «Лада-Приора».
— От удара «Калина» наехала на парня. С травмами его госпитализировали, — рассказали в ГИБДД по Башкирии.
Обстоятельства ДТП выясняют дорожные полицейские.
ufa1.ru: последние новости
Стали известны имена погибших в аварии на трассе в Башкирии Уходил от погони: водитель Toyota чудом выжил в жутком ДТП в Уфе В центре Уфы трамвай сошёл с рельсов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд10
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Названы самые продаваемые японские кроссоверы в РФ
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
00:50
«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение