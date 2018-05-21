В ДТП на Индустриальном проспекте пострадал 3-месячный ребенок

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь с 20 на 21 мая произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок, сообщает «Петербургский дневник».

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции, там столкнулись ВАЗ-2105 и « Ниссан ».

Один из водителей не обратил внимания на знак «Уступи дорогу».

Пострадали все участники ДТП.

В «Жигулях» сотрясения получили водитель и пассажир, девушку пришлось вырезать из автомобиля.

В «Ниссане» пострадала женщина и трехмесячный ребенок, они госпитализированы.