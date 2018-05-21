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В ДТП на Индустриальном проспекте пострадал 3-месячный ребенок
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В ДТП на Индустриальном проспекте пострадал 3-месячный ребенок 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в ночь с 20 на 21 мая произошло ДТП, в котором пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок, сообщает «Петербургский дневник».
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке Индустриального проспекта и шоссе Революции, там столкнулись ВАЗ-2105 и «Ниссан».
Один из водителей не обратил внимания на знак «Уступи дорогу».
Пострадали все участники ДТП.
В «Жигулях» сотрясения получили водитель и пассажир, девушку пришлось вырезать из автомобиля.
В «Ниссане» пострадала женщина и трехмесячный ребенок, они госпитализированы.
По факту ДТП ГИБДД проводит проверку.
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