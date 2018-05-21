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20-летний водитель Nissan догнал на тюменской трассе BMW: пострадали четыре человека
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20-летний водитель Nissan догнал на тюменской трассе BMW: пострадали четыре человека 

72.ru 15 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне, 20 мая, на 24-километре автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись две иномарки. Авария произошла около полудня. Водитель Nissan Primera не выдержал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автомобиль BMW X3. В результате ДТП пострадали четыре человека. Виновник аварии — 20-летний водитель Nissan — получил перелом предплечья со смещением и рану лица. У 39-летнего водителя BMW X3 — травма головы и лица. Помощь врачей понадобилась и двум пассажирам немецкой машины. 19-летний молодой человек и двухлетняя девочка, находившиеся в салоне BMW, получили ушибы лица и головы, — рассказал 72.ru Евгений Шикунов, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Авария произошла недалеко от поселка Винзили. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на видео последствия этого столкновения.
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