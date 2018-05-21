20-летний водитель Nissan догнал на тюменской трассе BMW: пострадали четыре человека 

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На улице Водопроводной иномарка сбила ребенка-велосипедиста

Сбитые дети, пьяный тюменец, пнувший сотрудника ДПС, и разогнавшийся по трассе экипаж: дорожные видео недели

Тюменцев накажут за проезд на автомобиле по велодорожкам парка Гагарина