20-летний водитель Nissan догнал на тюменской трассе BMW: пострадали четыре человека 

Накануне, 20 мая, на 24-километре автодороге Тюмень-Боровский-Богандинский столкнулись две иномарки. Авария произошла около полудня. Водитель Nissan Primera не выдержал безопасную дистанцию и въехал в двигавшийся впереди автомобиль BMW X3. В результате ДТП пострадали четыре человека. Виновник аварии — 20-летний водитель Nissan — получил перелом предплечья со смещением и рану лица. У 39-летнего водителя BMW X3 — травма головы и лица. Помощь врачей понадобилась и двум пассажирам немецкой машины. 19-летний молодой человек и двухлетняя девочка, находившиеся в салоне BMW, получили ушибы лица и головы, — рассказал 72.ru Евгений Шикунов, сотрудник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области. Авария произошла недалеко от поселка Винзили. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли на видео последствия этого столкновения.