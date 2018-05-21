Пьяный водитель сбил трех пешеходов у Теплого Стана

Пешеходы шли по направлению движения автомобиля Накануне вечером на подъездной дороге к поселку Теплый Стан в сторону шоссе Тюнина 49-летний водитель на автомобиле Toyota Rav-4 в состоянии алкогольного опьянения выехал на левую обочину. В это время по ней попутно движению машин шли три пешехода: молодые люди 18 и 22 лет и 22-летняя девушка.

— В результате происшествия 18-летний молодой человек получил телесные повреждения, требуется амбулаторное лечение; 22-летний молодой человек получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение; 22-летняя девушка получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, — сообщает отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

Всего за выходные сотрудники Госавтоинспекции за управление транспортом в состоянии опьянения задержали 8 водителей. За нарушение правил проезда пешеходных переходов 13 водителей привлечены к административной ответственности, 46 водителей при управлении транспортными средствами не использовали ремни безопасности, и 6 перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Составлено 23 административных материала на пешеходов за переход проезжей части в неустановленном месте.