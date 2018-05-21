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Авария с 6 автомобилями произошла из-за тумана на трассе под Псковом
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Авария с 6 автомобилями произошла из-за тумана на трассе под Псковом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: vluki.ru
Из‐за опустившегося на Псковскую область тумана на трассе М‐9 в Псковской области столкнулись шесть автомобилей: пять легковых и один маршрутный микроавтобус. В региональном МЧС сообщили о пострадавших пассажирах маршрутки.
«В 06:05 21 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 486 километр трассы М-9 с участием пяти легковых автомобилей и одного маршрутного такси», — говорится в сообщении МЧС Псковской области.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что у деревни Брагино Новосокольнического района столкнулись маршрутный автобус Mercedes-Benz Sprinter, двигавшийся по маршруту Великие Луки — Новосокольники — Псков с автомобилями «Газель», Honda Accord, «ВАЗ-2107», Peugeot-407 и «Нива Шевроле».
В результате ДТП есть пострадавшие. Сообщается о четырех пассажирах маршрутки, которые получили травмы: трех мужчинах и одной женщине.
Туман ранее стал причиной массового ДТП во Владивостоке. Здесь в условиях плохой видимости столкнулись 13 автомобилей.
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