Авария с 6 автомобилями произошла из-за тумана на трассе под Псковом

Из‐за опустившегося на Псковскую область тумана на трассе М‐9 в Псковской области столкнулись шесть автомобилей: пять легковых и один маршрутный микроавтобус. В региональном МЧС сообщили о пострадавших пассажирах маршрутки.

«В 06:05 21 мая поступило сообщение о ДТП по адресу: Новосокольнический район, 486 километр трассы М-9 с участием пяти легковых автомобилей и одного маршрутного такси», — говорится в сообщении МЧС Псковской области.

В результате ДТП есть пострадавшие. Сообщается о четырех пассажирах маршрутки, которые получили травмы: трех мужчинах и одной женщине.

Туман ранее стал причиной массового ДТП во Владивостоке. Здесь в условиях плохой видимости столкнулись 13 автомобилей.