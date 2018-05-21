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В Кузбассе лось спровоцировал смертельное ДТП
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В Кузбассе лось спровоцировал смертельное ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
На территории Кемеровского района произошло ДТП, в котором погибли два человека и пострадал еще один. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по региону.
Отмечается, что ДТП произошло в 22.00 мск 20 мая на 24-м километре автодороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, где столкнулись автомобили Hyundai и «ГАЗель».
"Предварительно установлено, что водитель «ГАЗели» наехал на трассе на лося, после чего совершил аварийную остановку", — говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД, водитель Hyundai также наехал на животное, а затем врезался в стоящий на обочине грузовик. Водитель и пассажир Hyundai погибли, а находящийся за рулем «ГАЗели» водитель был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что момент резонансной смертельной автомобильной аварии с протаранившим три автомобиля внедорожником BMW X6 в Челябинске попал в объектив камеры видеонаблюдения.
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