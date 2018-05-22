Ещё
Грозит 5 лет: на водителя BMW, который наехал на велосипедиста на Халтурина, завели уголовное дело
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грозит 5 лет: на водителя BMW, который наехал на велосипедиста на Халтурина, завели уголовное дело 

e1.ru 16 минут назад
Фото: e1.ru
Реальный срок грозит водителю BMW, который наехал на велосипедиста на Халтурина, — после недолгих разбирательств полицейские завели на него уголовное дело.
— По факту инцидента, в результате которого велосипедист получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание за подобное преступление — пять лет лишения свободы, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
Накануне ГИБДД оштрафовала автохама на две тысячи рублей — за езду по тротуару. После этого дело передали в полицию, где должны были выяснить, умышленно или нет водитель BMW наехал на велосипедиста.
Конфликт случился в минувшую субботу. 19-летний парень на велосипеде перегородил автомобилисту проезд по тротуару, но BMW останавливаться не стал и проехал прямо по колесу велосипеда, помяв его. Вдобавок пассажир машины ударил его по плечу битой. После этого водитель BMW умчался.
e1.ru: последние новости
Возле въезда на Кольцовский тракт столкнулись три иномарки Шайтан-«Богдан»: маршрутка-трамвай, водитель-шумахер и массовый проезд на красный в Екатеринбурге На Вайнера сгорели припаркованные рядом Ford Explorer и Kia Sportage
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Пьяного гаишника остановила только встречка
«Ладе Приора» пришел конец148
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение