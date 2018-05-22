Грозит 5 лет: на водителя BMW, который наехал на велосипедиста на Халтурина, завели уголовное дело

Реальный срок грозит водителю BMW , который наехал на велосипедиста на Халтурина, — после недолгих разбирательств полицейские завели на него уголовное дело.

— По факту инцидента, в результате которого велосипедист получил телесные повреждения, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Максимальное наказание за подобное преступление — пять лет лишения свободы, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Накануне ГИБДД оштрафовала автохама на две тысячи рублей — за езду по тротуару. После этого дело передали в полицию, где должны были выяснить, умышленно или нет водитель BMW наехал на велосипедиста.

Конфликт случился в минувшую субботу. 19-летний парень на велосипеде перегородил автомобилисту проезд по тротуару, но BMW останавливаться не стал и проехал прямо по колесу велосипеда, помяв его. Вдобавок пассажир машины ударил его по плечу битой. После этого водитель BMW умчался.