Ещё
У туркменов отнимают красивые номера для президентских авто
Далее:
Читайте также:
Ещё

У туркменов отнимают красивые номера для президентских авто 

News.ru 1 час назад
Власти Туркменистана отбирают номерные знаки у всех автомобилистов, начинающиеся на 77. Теперь красивые номера себе могут позволить только родственники президента страны.
Как сообщает местное «Радио Азатлык», дорожные инспекторы останавливают автомобилистов, отнимают номера и велят явиться в течение двух-трёх дней в отдел службы дорожной безопасности полиции, где им выдадут новые, обычные номера.
«Номерами автомобилей, которые начинаются на 77 теперь смогут пользоваться только родственники аркадага (президента), в связи с тем, что недавно в велаяте одним из инспекторов был остановлен кто-то из его близких. По его словам, именно по этой причине Искендеру Муликову (министру внутренних дел) был объявлен недавно выговор», — говорится в сообщении.
В течение последнего года автовладельцы в Туркменистане столкнулись с многочисленными ограничениями. В стране уже запрещены черные и тёмные автомобили, поэтому владельцев вынуждают массово перекрашивать автомобили в светлые цвета. Кроме того, в салонах авто запрещено держать амулеты и игрушки. При этом о нововведениях никто официально не объявляет. Автовладельцев просто останавливают на дороге и ставят перед фактом.
News.ru: последние новости
Суд отказал гонщице Багдасарян в возврате прав Во время жёсткой посадки вертолёта погиб экс-генерал ФСБ Страшное ДТП в Индии унесло жизни 20 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд116
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Кроссовер KIA Telluride: первые изображения
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение