У туркменов отнимают красивые номера для президентских авто

Власти Туркменистана отбирают номерные знаки у всех автомобилистов, начинающиеся на 77. Теперь красивые номера себе могут позволить только родственники президента страны.

Как сообщает местное «Радио Азатлык», дорожные инспекторы останавливают автомобилистов, отнимают номера и велят явиться в течение двух-трёх дней в отдел службы дорожной безопасности полиции, где им выдадут новые, обычные номера.

«Номерами автомобилей, которые начинаются на 77 теперь смогут пользоваться только родственники аркадага (президента), в связи с тем, что недавно в велаяте одним из инспекторов был остановлен кто-то из его близких. По его словам, именно по этой причине Искендеру Муликову (министру внутренних дел) был объявлен недавно выговор», — говорится в сообщении.

В течение последнего года автовладельцы в Туркменистане столкнулись с многочисленными ограничениями. В стране уже запрещены черные и тёмные автомобили, поэтому владельцев вынуждают массово перекрашивать автомобили в светлые цвета. Кроме того, в салонах авто запрещено держать амулеты и игрушки. При этом о нововведениях никто официально не объявляет. Автовладельцев просто останавливают на дороге и ставят перед фактом.