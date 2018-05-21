В Волгограде произошло ДТП из 7 семи авто

ДТП из семи автомобилей произошло в Советском районе Волгограда 21 мая из-за того, что у одного из водителей случился эпилептический припадок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 24-летний молодой человек за рулем Renault Duster потерял сознание в тот момент, когда ехал на улице Электролесовской. Его иномарка в итоге протаранила четыре припаркованные машины, а потом ее вынесло на полосу встречного движения, где она задела еще несколько авто.

Отметим, что в результате ДТП пострадал 66-летний пассажир внедорожника. Полиция проведет проверку по факту аварии.