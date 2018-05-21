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В Волгограде произошло ДТП из 7 семи авто
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В Волгограде произошло ДТП из 7 семи авто 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
ДТП из семи автомобилей произошло в Советском районе Волгограда 21 мая из-за того, что у одного из водителей случился эпилептический припадок.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, 24-летний молодой человек за рулем Renault Duster потерял сознание в тот момент, когда ехал на улице Электролесовской. Его иномарка в итоге протаранила четыре припаркованные машины, а потом ее вынесло на полосу встречного движения, где она задела еще несколько авто.
Отметим, что в результате ДТП пострадал 66-летний пассажир внедорожника. Полиция проведет проверку по факту аварии.
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