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В Волгограде водитель устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии
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В Волгограде водитель устроил массовое ДТП из-за приступа эпилепсии 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
В Волгограде 24-летний водитель из-за приступа эпилепсии стал виновником ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.
Как отмечается, у молодого человека за рулем Renault Duster случился приступ эпилепсии. Когда водитель потерял сознание, его машина протаранила четыре припаркованные у обочины автомобиля, а затем выехала на встречную полосу и столкнулась с еще одной машиной.
"После чего протаранила еще две машины", — говорится в заявлении ведомства.
По имеющимся данным, в результате произошедшего пострадал пассажир Renault Duster. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, законно ли молодой человек получил водительское удостоверение, так как эпилепсия является препятствием для получения прав.
Ранее в Кузбассе лось спровоцировал смертельное ДТП.
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