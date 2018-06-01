Более 100 росгвардейцев в Москве сдали кровь для детей с онкозаболеваниями и врожденными аномалиями

По случаю Дня защиты детей около 120 сотрудников столичного управления Росгвардии сдали кровь для Института кардиохирургии им. В. Бураковского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Впервые в День защиты детей сотрудники подразделений вневедомственной охраны, ОМОН, Центра профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны, Центра лицензионно-разрешительной работы и авиационного отряда специального назначения сдали донорскую кровь для Института кардиохирургии им. В. Бураковского. С раннего утра к кабинету заготовки донорской крови выстроилась очередь почти из 120 сотрудников и военнослужащих подразделений столичной Росгвардии. Несмотря на то, что росгвардейцы регулярно участвуют в безвозмездной сдаче донорской крови, эта акция стала первой в своем роде», — пояснили в ведомстве.

В Росгвардии уточнили, что сданная кровь предназначена для детей с онкологическими заболеваниями и врожденными аномалиями.