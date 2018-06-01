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Более 100 росгвардейцев в Москве сдали кровь для детей с онкозаболеваниями и врожденными аномалиями
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Более 100 росгвардейцев в Москве сдали кровь для детей с онкозаболеваниями и врожденными аномалиями 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
По случаю Дня защиты детей около 120 сотрудников столичного управления Росгвардии сдали кровь для Института кардиохирургии им. В. Бураковского. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Впервые в День защиты детей сотрудники подразделений вневедомственной охраны, ОМОН, Центра профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны, Центра лицензионно-разрешительной работы и авиационного отряда специального назначения сдали донорскую кровь для Института кардиохирургии им. В. Бураковского. С раннего утра к кабинету заготовки донорской крови выстроилась очередь почти из 120 сотрудников и военнослужащих подразделений столичной Росгвардии. Несмотря на то, что росгвардейцы регулярно участвуют в безвозмездной сдаче донорской крови, эта акция стала первой в своем роде», — пояснили в ведомстве.
В Росгвардии уточнили, что сданная кровь предназначена для детей с онкологическими заболеваниями и врожденными аномалиями.
«Коррекция врожденных аномалий, детская онкология увеличивают потребность в донорской крови. Очень отрадно, что сотрудники Росгвардии приняли решение сдать донорскую кровь для детей, которые действительно в ней нуждаются», — цитирует пресс-служба ведомства слова доктора медицинских наук Алексея Куприянова.
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