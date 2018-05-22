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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, с ножом напавшего на знакомого
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Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, с ножом напавшего на знакомого 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
В дежурную часть вневедомственной охраны поступило сообщение о происшествии около подъезда многоквартирного дома на улице Целинной в Мотовилихинском районе Перми.
Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны обнаружили 37-летнего мужчину с ножевым ранением в шею. Росгвардейцы вызвали бригаду скорой помощи и следственно-оперативную группу.
На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что раненый мужчина распивал спиртные напитки во дворе дома с двумя местными жителями. Во время импровизированного застолья возникла ссора, и один из её участников выхватил нож, которым ударил пострадавшего в шею.
Сотрудники Росгвардии установили предполагаемого преступника, которым оказался 44-летний ранее судимый за убийство мужчина. Его задержали и передали полиции.
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