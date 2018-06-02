В Екатеринбурге задержали серийного грабителя из федерального розыска

В Екатеринбурге задержали серийного грабителя, находившегося в федеральном розыске. Убегая от правоохранителей, мужчина бросил на землю перемотанный изолентой сверток, об этом сообщает в субботу, 2 июня, «АиФ-Урал»

42-летнего мужчину сотрудники Росгвардии задержали накануне во время патрулирования Ленинского района. Увидев правоохранителей, он резко повернул в сторону близлежащего дома, при этом выбросив на землю обомтанный изолентой сверток. Во время проверки документов выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске, его подозревают в совершении серии краж.

Также в первый день лета росгвардейцы задержали еще двух подозрительных личностей. Возле дома на Софьи Перовской , 107 правоохранители заметили мужчину, который вел себя подозрительно. «Увидев патрульный экипаж, он сорвался на бег и запрыгнул на пассажирское сиденье припаркованного автомобиля, после чего машина резко рванула с места. Росгвардейцы настигли и блокировали транспортное средство рядом с домом № 26 по улице Летчиков — за секунды до этого из преследуемой машины был сброшен характерного вида сверток», — сообщили в пресс-службе уральского отделения Росгвардии. 29 и 30-летнего мужчин также удалось задержать.

Все изъятые свертки были отправлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.