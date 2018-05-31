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В Краснодаре сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего 80-летнего мужчину
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В Краснодаре сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего 80-летнего мужчину 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 31 мая — Новая Кубань. Прапорщик полиции Теучеж Сообцоков и старший сержант полиции Аслан Хагуп находились на патрулировании в одном из районов краевой столицы. В какой-то момент к сотрудникам Росгвардии обратился прохожий. Гражданин сообщил, что на тротуаре на улице Колхозной сидит пожилой мужчина, который плохо себя чувствует.
Стражи порядка направились к пенсионеру, вызвали скорую помощь, и до приезда медиков оказали пенсионеру доврачебную помощь.
— При установлении личности гражданина сотрудники Росгвардии выяснили, что 80-летний житель Темрюка находится в местном розыске как без вести пропавший, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.
Правоохранители передали информацию о местонахождении пенсионера инициаторам розыска.
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