В Краснодаре сотрудники Росгвардии нашли без вести пропавшего 80-летнего мужчину

Краснодар. 31 мая — Новая Кубань. Прапорщик полиции Теучеж Сообцоков и старший сержант полиции Аслан Хагуп находились на патрулировании в одном из районов краевой столицы. В какой-то момент к сотрудникам Росгвардии обратился прохожий. Гражданин сообщил, что на тротуаре на улице Колхозной сидит пожилой мужчина, который плохо себя чувствует.

Стражи порядка направились к пенсионеру, вызвали скорую помощь, и до приезда медиков оказали пенсионеру доврачебную помощь.

— При установлении личности гражданина сотрудники Росгвардии выяснили, что 80-летний житель Темрюка находится в местном розыске как без вести пропавший, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Правоохранители передали информацию о местонахождении пенсионера инициаторам розыска.