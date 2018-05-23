В Омутнинске сотрудники Росгвардии задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном проникновении в жилище

20 мая около 7-ми часов вечера в МО МВД России «Омутнинский» позвонил мужчина, который сообщил, что к нему в дом по ул. Володарского районного центра проникли неизвестные.

Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу. Хозяин дома пояснил, что дверь закрыта изнутри. Когда он уходит, то оставляет ключ в условленном месте, и этим, по-видимому, кто-то воспользовался.

Стражи правопорядка потребовали открыть дверь, неизвестные подчинились. Незваными гостями оказались двое мужчин и женщина, от которых исходил запах алкоголя. Внятно объяснить, зачем они проникли в чужое жилье, граждане не смогли.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции.

Фото — rtvi.ru