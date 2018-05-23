Ещё
В Омутнинске сотрудники Росгвардии задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном проникновении в жилище
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Омутнинске сотрудники Росгвардии задержали троих граждан, подозреваемых в незаконном проникновении в жилище 

Vyatka-grad.ru 23 мая 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
20 мая около 7-ми часов вечера в МО МВД России «Омутнинский» позвонил мужчина, который сообщил, что к нему в дом по ул. Володарского районного центра проникли неизвестные.
Оперативный дежурный передал информацию всем нарядам, находящимся на маршрутах патрулирования.
Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла по указанному адресу. Хозяин дома пояснил, что дверь закрыта изнутри. Когда он уходит, то оставляет ключ в условленном месте, и этим, по-видимому, кто-то воспользовался.
Стражи правопорядка потребовали открыть дверь, неизвестные подчинились. Незваными гостями оказались двое мужчин и женщина, от которых исходил запах алкоголя. Внятно объяснить, зачем они проникли в чужое жилье, граждане не смогли.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции.
Фото — rtvi.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове водитель «Мерседеса» сбил мотоциклиста: 39-летнего водителя мотоцикла «Сузуки» госпитализировали 78-летний мужчина погиб, опрокинувшись на мотоцикле с горы: пенсионера придавило кузовом В Кирово-Чепецком районе столкнулись два грузовика: от удара один из них перевернулся
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Инспектора ДПС обидели при получении взятки1
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП29
В Петербурге образовались «гудящие» пробки
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение