В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали сегодня ночью в Пскове по «горячим следам» мужчин, подозреваемых в грабеже, сообщили в пресс-службе ведомства.

4 июня около 03:25 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что на улице Красноармейской неизвестные с применением физической силы похитили у мужчины мобильный телефон.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего и приступили к поисковым мероприятиям.

Благодаря профессиональным действиям наряда, через несколько минут, подозреваемые, 32-летние мужчины были задержаны на улице Госпитальной. Похищенное изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.