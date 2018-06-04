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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже
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В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже 

АиФ Северо-запад 22 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали сегодня ночью в Пскове по «горячим следам» мужчин, подозреваемых в грабеже, сообщили в пресс-службе ведомства.
4 июня около 03:25 часов экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что на улице Красноармейской неизвестные с применением физической силы похитили у мужчины мобильный телефон.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили потерпевшего и приступили к поисковым мероприятиям.
Благодаря профессиональным действиям наряда, через несколько минут, подозреваемые, 32-летние мужчины были задержаны на улице Госпитальной. Похищенное изъято.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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