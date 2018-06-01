В Югре мужчина угрожал прохожим ножовкой и игрушечным пистолетом

30 мая 2018 года сотрудники Росгвардии старший сержант Вячеслав Бабушкин и сержант Александр Гаранин получили сообщение о том, что возле гостиницы «Тарей» неизвестный гражданин нарушает общественный порядок, приставая к прохожим.

На место происшествия бойцы Росгвардии во взаимодействии с нарядом патрульно-постовой службы задержали нарушителя. Им оказался 23-х летний житель окружной столицы. При себе он имел игрушечный пистолет и ножовку.

«В отношении нарушителя сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.21 КоАП Российской Федерации», — уточнили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО — Югре.