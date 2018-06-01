Ещё
В Югре мужчина угрожал прохожим ножовкой и игрушечным пистолетом
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Югре мужчина угрожал прохожим ножовкой и игрушечным пистолетом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
30 мая 2018 года сотрудники Росгвардии старший сержант Вячеслав Бабушкин и сержант Александр Гаранин получили сообщение о том, что возле гостиницы «Тарей» неизвестный гражданин нарушает общественный порядок, приставая к прохожим.
На место происшествия бойцы Росгвардии во взаимодействии с нарядом патрульно-постовой службы задержали нарушителя. Им оказался 23-х летний житель окружной столицы. При себе он имел игрушечный пистолет и ножовку.
«В отношении нарушителя сотрудники полиции составили административный протокол по статье 20.21 КоАП Российской Федерации», — уточнили корреспонденту ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО — Югре.
Уральский меридиан: последние новости
Магнитогорских спортсменов везли в грузовом автобусе в Курган В Челябинске мотоциклист врезался в легковушку В Кургане пьяный водитель протаранил забор детского сада
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ПДД введен новый дорожный знак17
Правительство взялось за бензин148
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин21
Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу12
Под «мостом глупости» впервые проехала газель18
Видео
03:03
Правительство взялось за бензин
Автоновости
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости ДТП
04:51
В ПДД введен новый дорожный знак
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
01:12
Бензин становится все дороже
Автоновости
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение