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Великолучанина задержали за избиение посетителя бара
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Великолучанина задержали за избиение посетителя бара 

АиФ Северо-запад 4 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники Росгвардии задержали в Великих Луках подозреваемого в причинении телесных повреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.
21 мая около 05:20 часов находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта — бара на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога».
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали 25-летнего гражданина, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения одному из посетителей бара.
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