Великолучанина задержали за избиение посетителя бара

Сотрудники Росгвардии задержали в Великих Луках подозреваемого в причинении телесных повреждений, сообщили в пресс-службе ведомства.

21 мая около 05:20 часов находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта — бара на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали 25-летнего гражданина, который в ходе конфликта причинил телесные повреждения одному из посетителей бара.