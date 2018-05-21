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Женщина за рулем «БелАЗа» раздавила «КамАЗ»
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Женщина за рулем «БелАЗа» раздавила «КамАЗ» 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
В городе Киселевск Кемеровской области самосвал «БелАЗ» раздавил бензовоз «КамАЗ». Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел на технологической дороге угольного предприятия. За рулем «БелАЗа» находилась женщина, по чьей вине и произошло столкновение. «Установлено, что 38-летняя водитель „БелАЗа“ после заправки не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автоцистерной», — уточнили в ведомстве.
В аварии никто не пострадал. Полицейские составили на женщину административный протокол о нарушении правил маневрирования (статья 12.14 КоАП), по которому предусмотрен штраф в 500 рублей.
Грузовики «БелАЗ» — самые большие в мире. В 2013 году был создан самосвал-супергигант грузоподъемностью 450 тонн. Он предназначен для перевозки горной массы из глубоких карьеров и работы на открытых разработках месторождений.
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