Женщина за рулем «БелАЗа» раздавила «КамАЗ»

В городе Киселевск Кемеровской области самосвал «БелАЗ» раздавил бензовоз «КамАЗ». Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел на технологической дороге угольного предприятия. За рулем «БелАЗа» находилась женщина, по чьей вине и произошло столкновение. «Установлено, что 38-летняя водитель „БелАЗа“ после заправки не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с автоцистерной», — уточнили в ведомстве.

В аварии никто не пострадал. Полицейские составили на женщину административный протокол о нарушении правил маневрирования (статья 12.14 КоАП), по которому предусмотрен штраф в 500 рублей.

Грузовики «БелАЗ» — самые большие в мире. В 2013 году был создан самосвал-супергигант грузоподъемностью 450 тонн. Он предназначен для перевозки горной массы из глубоких карьеров и работы на открытых разработках месторождений.