Приложение Waze станет доступным для всех моделей Ford в любой стране мира

Благодаря системе Ford SYNC с технологией AppLink пользователи Waze в России, а также во всех других странах мира, могут выводить актуальную информацию о дорожной ситуации и маршрутах непосредственно на сенсорный экран автомобилей Ford и управлять приложением с помощью голосовых команд, сообщают в компании. Для водителей автомобилей Ford, оснащённых мультимедийной системой SYNC 3, это упрощает доступ к функционалу приложения, включая поиск оптимальных маршрутов и заправочных станций с самыми низкими ценами, а также передачу данных об авариях на дорогах. Водителям автомобилей Ford с поддержкой SYNC 3 нужно всего лишь подключить свой iPhone с установленным приложением Waze к USB-порту в автомобиле, и оно выведет актуальные данные о дорожной ситуации на 8-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. Благодаря интерфейсу Ford SYNC AppLink, водители могут управлять функционалом приложений непосредственно через сенсорный экран, а также с помощью голосовых команд и кнопок на руле.

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«Мы стремимся максимально упростить доступ водителей к функционалу их мобильных устройств, а также к самым необходимым в дороге приложениям и сервисам, чтобы им не приходилось отвлекаться на смартфон во время вождения, — отмечает Дон Батлер, исполнительный директор подразделения подключенных автомобилей и сервисов компании Ford. — Наши клиенты получают удобный доступ ко всем функциям Waze, которыми они привыкли пользоваться, а возможность отображения данных о дорожной ситуации на большом сенсорном экране автомобиля обеспечивает дополнительный комфорт». Waze позволяет получать данные для построения оптимальных маршрутов и актуальную информацию о дорожной ситуации — для этого приложение собирает и обрабатывает сведения, поступающие от более чем 100 миллионов пользователей. Водителю нужно просто ввести пункт назначения и двигаться по маршруту с включённым приложением, и оно будет передавать актуальные данные другим пользователям Waze. При этом любой водитель может самостоятельно предупреждать об изменениях дорожной обстановки, в том числе уведомлять сообщество пользователей о недавно произошедших авариях, опасных ситуациях на дороге или изменениях маршрута. В результате, благодаря такому сотрудничеству люди помогают друг другу повысить уровень комфорта и безопасности передвижения на автомобиле. С помощью Waze водители могут объехать пробки, выбрать альтернативные маршруты, или узнать расчётное время прибытия их друзей в пункт назначения. Пользователи Waze способны даже помочь друг другу сэкономить на топливе. Обмениваясь данными о его стоимости в ходе движения, они помогают другим «вейзерам» выбрать заправочную станцию с самыми низкими ценами.

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