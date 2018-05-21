В Липецкой области столкнулись ИЖ и Renault: погиб 46-летний мужчина

Днём 19 мая в Измалковском районе в ДТП погиб 46-летний водитель ИЖа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области.

По предварительным данным, водитель ИЖа, двигаясь по трассе «Измалково — Преображенье», выехал на встречную полосу и врезался в Renault . В результате ДТП 62-летнего водитель иномарки с травмами госпитализировали, а 46-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Всего за прошедшие трое суток, с 18 по 20 мая, на дорогах Липецкой области случилось 16 ДТП, в которых 22 человека получили травмы и трое погибли.