Ещё
Молодой водитель в Волгограде из-за приступа эпилепсии собрал массовое ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодой водитель в Волгограде из-за приступа эпилепсии собрал массовое ДТП 

v1.ru 58 минут назад
Фото: v1.ru
В Советском районе Волгограда сегодня, 21 мая, на улице Электролесовской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По данным полиции, авария произошла по вине водителя иномарки Renault Duster, у которого на ходу произошел приступ.
— 24-летний водитель Renault Duster потерял сознание из-за случившегося приступа эпилепсии, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате протаранил иномарка протаранила четыре припаркованные машины на обочине. После этого Renault Duster вынесло на встречную полосу, где он протаранил еще одну машину. После этого кроссовер оказался на встречной обочине, где протаранил еще две машины.
Никто из пассажиров и водителей попавших в аварию машин не пострадал. Единственного пострадавшего — 61-летнегопассажира Renault Duster — с травмами отвезли в больницу.
— Полиция проверит законность получения водиельстких прав у водителя-виновнкиа ДТП, — добавляют в главке.
v1.ru: последние новости
На юге Волгограда от страшного удара погиб пожилой водитель «Оки» Грузовой фургон на трассе под Волгоградом раздавил велосипедиста Приезд Валентины Матвиенко парализовал дороги Волгограда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд116
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»1
Кроссовер KIA Telluride: первые изображения
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение