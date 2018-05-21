Молодой водитель в Волгограде из-за приступа эпилепсии собрал массовое ДТП

В Советском районе Волгограда сегодня, 21 мая, на улице Электролесовской произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. По данным полиции, авария произошла по вине водителя иномарки Renault Duster , у которого на ходу произошел приступ.

— 24-летний водитель Renault Duster потерял сознание из-за случившегося приступа эпилепсии, — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате протаранил иномарка протаранила четыре припаркованные машины на обочине. После этого Renault Duster вынесло на встречную полосу, где он протаранил еще одну машину. После этого кроссовер оказался на встречной обочине, где протаранил еще две машины.

Никто из пассажиров и водителей попавших в аварию машин не пострадал. Единственного пострадавшего — 61-летнегопассажира Renault Duster — с травмами отвезли в больницу.

— Полиция проверит законность получения водиельстких прав у водителя-виновнкиа ДТП, — добавляют в главке.