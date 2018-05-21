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Водитель вылетел в окно после ДТП с переворотом на западе Украине. Видео
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Водитель вылетел в окно после ДТП с переворотом на западе Украине. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Камера наблюдения запечатлела момент серьезной аварии, произошедшей в минувшее воскресенье, 20 мая, в городе Коломые, расположенном в Ивано-Франковской области.
Автомобиль Mercedes врезался в Fiat, выехавший на перекресток. После столкновения протараненная машина встала на два колеса, буквально рухнула на оказавшуюся на ее пути Mazda, после чего перевернулась.
В момент приземления Fiat, из окна транспортного средства вылетел водитель, стремительно поднявшийся на ноги и ретировавшийся подальше от места ДТП.
По предварительной информации, никто из участников произошедшего инцидента серьезно не пострадал.
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