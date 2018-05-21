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Машины с поддельными документами выявили алтайские пограничники
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Машины с поддельными документами выявили алтайские пограничники 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Lexus RX 300 и ВАЗ 2114 с поддельными документами выявили в пункте пропуска «Михайловка» (Третьяковский район Алтайского края) на российской границе.
Граждане Казахстана, управлявшие автомобилями, предъявили свидетельства о регистрации транспортных средств, напечатанные на цветном принтере. На допросе они сообщили, что купили машины в Бийске и Новокузнецке, при этом ПТС остался у прежних владельцев, а договоры купли-продажи не заключались. За подделку документов мужчинам грозит до 2 лет тюрьмы.
Кроме того, у правоохранителей появились сомнения относительно подлинности идентификационных номеров кузова, шасси и двигателей автомобилей. Машины отправлены на экспертизу.
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