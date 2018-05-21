Машины с поддельными документами выявили алтайские пограничники

Граждане Казахстана, управлявшие автомобилями, предъявили свидетельства о регистрации транспортных средств, напечатанные на цветном принтере. На допросе они сообщили, что купили машины в Бийске и Новокузнецке, при этом ПТС остался у прежних владельцев, а договоры купли-продажи не заключались. За подделку документов мужчинам грозит до 2 лет тюрьмы.

Кроме того, у правоохранителей появились сомнения относительно подлинности идентификационных номеров кузова, шасси и двигателей автомобилей. Машины отправлены на экспертизу.