В Туапсинском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 

Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. В минувшую субботу в районе 1438-километра трассы М4 «Дон» (Туапсинский район) произошло ДТП с участием трех машин.
По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Kia» врезался в попутно ехавшую «Ладу Приору». От полученного удара отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21093.
В результате ДТП пострадали 36-летний водитель и 37-летняя пассажирка «Приоры». Они были госпитализированы, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Обстоятельства случившегося уточняются.