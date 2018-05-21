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В Туапсинском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека
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В Туапсинском районе в ДТП с тремя автомобилями пострадали два человека 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 21 мая — Новая Кубань. В минувшую субботу в районе 1438-километра трассы М4 «Дон» (Туапсинский район) произошло ДТП с участием трех машин.
По предварительным данным, 33-летний мужчина за рулем автомобиля «Kia» врезался в попутно ехавшую «Ладу Приору». От полученного удара отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем ВАЗ-21093.
В результате ДТП пострадали 36-летний водитель и 37-летняя пассажирка «Приоры». Они были госпитализированы, сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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