Женщина-водитель погибла в опрокинувшемся автомобиле под Троицком 

Авария в Троицком районе 21 мая унесла жизнь женщины-водителя, сообщают в региональном УГИБДД.
ДТП на 6-м километре трассы Троицк-Степное-Берлин произошло около 10:15. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём Lifan не справилась с управлением, автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся на крышу.
«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте аварии до прибытия скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, в минувшие выходные в Челябинске произошло другое смертельное ДТП: на пересечении проспекта Комарова и улицы Салютной автомобиль BMW выехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил автомобили Lada Vesta, Skoda Oktavia и «Волга». От полученных при этом травм скончался водитель Lada, 73-летняя пассажирка «Волги» и водитель Skoda попали в больницу. Водитель BMW по ходатайству следствия 21 мая взят под стражу.