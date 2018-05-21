Женщина-водитель погибла в опрокинувшемся автомобиле под Троицком

Авария в Троицком районе 21 мая унесла жизнь женщины-водителя, сообщают в региональном УГИБДД

ДТП на 6-м километре трассы Троицк-Степное-Берлин произошло около 10:15. По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулём Lifan не справилась с управлением, автомобиль съехал в левый кювет и перевернулся на крышу.

«В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась на месте аварии до прибытия скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции.