На Ставрополье за 5 дней растонировали 2 тыс. автомобилей

За пять дней в Ставропольском крае правоохранители выявили около 2 тыс. автомобилей с незаконной тонировкой, сообщает Newstracker со ссылкой на региональное управление ГИБДД

«Рейды проходили с 15 по 20 мая. Около 1,5 тысячи водителей убрали пленку на месте. Еще 447 автолюбителей добровольно устранять нарушения отказались, им вручили требованием о необходимости устранить недочеты», — следует из сообщения.