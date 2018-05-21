На Ставрополье за 5 дней растонировали 2 тыс. автомобилей 

За пять дней в Ставропольском крае правоохранители выявили около 2 тыс. автомобилей с незаконной тонировкой, сообщает Newstracker со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
«Рейды проходили с 15 по 20 мая. Около 1,5 тысячи водителей убрали пленку на месте. Еще 447 автолюбителей добровольно устранять нарушения отказались, им вручили требованием о необходимости устранить недочеты», — следует из сообщения.
В ведомстве добавили, что три водителя были привлечены к административной ответственности за отказ выполнять требования полицейских. В одном из случаев водитель Audi A4 проигнорировал требования сотрудников убрать тонировку и поехал дальше. Теперь ему грозит до 15 суток ареста.