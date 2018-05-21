Нижегородским автомобилистам приходят штрафы за парковку «ёлочкой»

Суть в том, что автовладельцы в некоторых местах «исторически» оставляли своих железных коней «елочкой» — так и машин больше на парковке уместится, и разъехаться, вроде как можно. Однако уже последние два года в Нижнем Новгороде все активнее используется мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений «Паркон». Специальный автомобиль с камерой дважды проезжает по одному участку дороги с разницей в 5-10 минут, и, если автомобиль стоит под знаком, запрещающим парковку или непараллельно проезжей части, сохраняет фото нарушителя. Затем на основе фотографии «искусственный интеллект» ГИБДД оформляет постановление об административном правонарушении и выписывает штраф. Например, за парковку «елочкой» — 500 рублей.

Ранее письма с вопросами приходили с центральных дорог — площади Минина, улиц Белинского, Совнаркомовской, Звездинки, Горького… Потом география и маршруты работы «Паркона» расширились: улицы Костина, Невзоровых, Нестерова, Семашко… Теперь поступают сигналы и вопросы с улиц Провиантской и Трудовой.

— На Провиантской, около Горького, 186, штрафуют за парковку «елочкой». Ни знаков, ничего запрещающего нет, — удивляется автовладелец Дмитрий. — Всю жизнь там парковались так, поскольку дорога широкая.

— Вчера пришло письмо с фотографией моей машины на парковке около работы. На улице Трудовой запечатлели, как автомобиль стоит непараллельно бордюру, — рассказал Виктор. — Я бы и рад поставить вдоль края дороги. Но ведь, когда приезжаешь, уже большинство мест занято и все стоят «елочкой» — параллельно уже не встанешь при всем желании.

В ГИБДД напоминают, что ездить нужно не по привычке или примеру других водителей, а основываясь на актуальных правилах дорожного движения (ПДД), смотря на знаки и дорожную разметку. Даже уширение дороги для организации парковочных мест, как, например, на улицах Трудовой или Провиантской, не означает, что там можно оставлять автомобили перпендикулярно дороге или «елочкой». Для такой парковки должен быть установлен знак 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9 либо нанесена дорожная разметка. В противном случае парковаться можно только параллельно.

«Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части, — говорится в пункте 12.2 ПДД. — Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 — 8.6.9, а также линиями дорожной разметки допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение».