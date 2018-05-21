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На костромских дорогах в выходные сбили подростка, мужчину и молодую девушку
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На костромских дорогах в выходные сбили подростка, мужчину и молодую девушку 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
За выходные в Костромской области сбили трех пешеходов, которые в результате аварий получили травмы, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
Так, в минувшую пятницу в Костроме на улице Ленина 62 — летний водитель на «Kia Carens» сбил 14 — летнюю девочку-пешехода. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, но позже его нашли. Девочка-подросток получила травмы, по факту ДТП проводится административное расследование.
А 19 мая в Нее на улице Любимова неизвестный автомобиль сбил 32-летнего мужчину — пешехода. Водитель, как и в первом случае, скрылся с места ДТП. Пешеход получил травмы.
20 мая в Шарье на улице Чапаева автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением 37— летнего водителя при движении задним ходом сбил 23 — летнюю девушку-пешехода. В результате аварии она получила травмы.
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