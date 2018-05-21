Шесть автомобилей столкнулись на Дороге Жизни

Шесть автомобилей столкнулись на Дороге Жизни во Всеволожском районе в направлении Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщают, что затор на дороге увеличивается

По данным сервиса Яндекс. Карты, на момент публикации длина затора составляет более 5,5 км.