Ещё
Шесть автомобилей столкнулись на Дороге Жизни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шесть автомобилей столкнулись на Дороге Жизни 

Ivyborg.ru 26 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Шесть автомобилей столкнулись на Дороге Жизни во Всеволожском районе в направлении Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщают, что затор на дороге увеличивается
По данным сервиса Яндекс. Карты, на момент публикации длина затора составляет более 5,5 км.
Ivyborg.ru: последние новости
В водах Финского залива погиб петербургский бизнесмен В Петербурге сбили пешехода Honda сбила мотоциклиста в Петербурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост установил новый рекорд130
Какие привычки водителя убивают автомобиль
Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту173
Как быстро выехать, если заблокировали авто
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто40
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
05:41
Суд решил судьбу «прогульщицы» Багдасарян
ДТП
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение