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Госдолг Удмуртии составил 48,4 млрд рублей на начало мая
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Госдолг Удмуртии составил 48,4 млрд рублей на начало мая 

RT на русском 1 час назад
Фото: ДорИнфо
Государственный долг Удмуртии за месяц не изменился и составил на 1 мая 48,44 млрд рублей, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на министерство финансов региона.
Основная часть заимствований (37,8%) приходится на кредиты из федерального бюджета — 26,2 млрд рублей.
Кредиты от кредитных организаций составляют 13,2 млрд рублей. Объём обязательств по гособлигациям — 9 млрд рублей.
Расходы на обслуживание госдолга на начало мая составили 788,9 млн рублей. Просроченной задолженности нет.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане заявили о профиците бюджета республики за 2017 год.
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