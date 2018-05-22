Госдолг Удмуртии составил 48,4 млрд рублей на начало мая

Государственный долг Удмуртии за месяц не изменился и составил на 1 мая 48,44 млрд рублей, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на министерство финансов региона.

Основная часть заимствований (37,8%) приходится на кредиты из федерального бюджета — 26,2 млрд рублей.

Кредиты от кредитных организаций составляют 13,2 млрд рублей. Объём обязательств по гособлигациям — 9 млрд рублей.

Расходы на обслуживание госдолга на начало мая составили 788,9 млн рублей. Просроченной задолженности нет.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане заявили о профиците бюджета республики за 2017 год.