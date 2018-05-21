В массовом ДТП в Удмуртии пострадали пять человек

В массовом дорожно-транспортном происшествии в Удмуртии пострадали пять человек, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД по региону.

По имеющимся данным, в воскресенье, 20 мая, на трассе Ижевск — Ува столкнулись четыре автомобиля. Участниками ДТП стали ВАЗ-2110, Lada Kalina, Hyundai Solaris и Renault Duster

Повреждения различной степени тяжести получили водитель Lada, а также водитель Renault и его пассажиры — две женщины и шестилетний мальчик, находившийся в автокресле.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.