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В массовом ДТП в Удмуртии пострадали пять человек
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В массовом ДТП в Удмуртии пострадали пять человек 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
В массовом дорожно-транспортном происшествии в Удмуртии пострадали пять человек, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД по региону.
По имеющимся данным, в воскресенье, 20 мая, на трассе Ижевск — Ува столкнулись четыре автомобиля. Участниками ДТП стали ВАЗ-2110, Lada Kalina, Hyundai Solaris и Renault Duster.
Повреждения различной степени тяжести получили водитель Lada, а также водитель Renault и его пассажиры — две женщины и шестилетний мальчик, находившийся в автокресле.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
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