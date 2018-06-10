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Очевидцы: в Самаре около гостиницы Lotte сбили инспектора ДПС
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Очевидцы: в Самаре около гостиницы Lotte сбили инспектора ДПС 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В областной столице произошло ДТП с наездом на полицейского. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской 8 июня. Пользователь Youtube Виктор Шахов выложил видео на своем канале.
В Самаре сбили инспектора ДПС
— Один из полицейских остановил машину для проверки документов. Через несколько секунд водитель тронулся с места. Автолюбитель сбил инспектора с ног и уехал по Галактионовской в сторону центра города, — рассказали очевидцы.
По словам горожан, сотрудник ГАИ поднялся с земли, сел в патрульный автомобиль и бросился в погоню за нарушителем вместе с коллегами.
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