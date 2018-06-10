Очевидцы: в Самаре около гостиницы Lotte сбили инспектора ДПС

В областной столице произошло ДТП с наездом на полицейского. Очевидцы рассказали, что инцидент случился на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской 8 июня. Пользователь Youtube Виктор Шахов выложил видео на своем канале.

В Самаре сбили инспектора ДПС

— Один из полицейских остановил машину для проверки документов. Через несколько секунд водитель тронулся с места. Автолюбитель сбил инспектора с ног и уехал по Галактионовской в сторону центра города, — рассказали очевидцы.

По словам горожан, сотрудник ГАИ поднялся с земли, сел в патрульный автомобиль и бросился в погоню за нарушителем вместе с коллегами.