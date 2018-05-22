5 автомобилей и 1 автобус. Появились подробности массового ДТП на Гагарина

Авария случилась в 13.30, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Предварительно. 28-летний водитель за рулем ГАЗ 3302 выехал на встречку и столкнулся с ГАЗ 2705, Митцубиси, ВАЗ 2106 Шевроле и автобусом Хагер.

В результате ДТП пострадал виновник аварии. Он госпитализирован с сочетанной травмой. С таким же диагнозом в больницу попал 47-летний водитель «шестерки».

52-летний водитель Митцубиси получил черепно-мозговую травму и самостоятельно обратился за помощью.

Ранее мы рассказывали о крупном ДТП на трассе М7 с участием 4 автомобилей.