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5 автомобилей и 1 автобус. Появились подробности массового ДТП на Гагарина
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5 автомобилей и 1 автобус. Появились подробности массового ДТП на Гагарина 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Авария случилась в 13.30, сообщает УГИБДД по Нижегородской области. Предварительно. 28-летний водитель за рулем ГАЗ 3302 выехал на встречку и столкнулся с ГАЗ 2705, Митцубиси, ВАЗ 2106, Шевроле и автобусом Хагер.
В результате ДТП пострадал виновник аварии. Он госпитализирован с сочетанной травмой. С таким же диагнозом в больницу попал 47-летний водитель «шестерки».
52-летний водитель Митцубиси получил черепно-мозговую травму и самостоятельно обратился за помощью.
Ранее мы рассказывали о крупном ДТП на трассе М7 с участием 4 автомобилей.
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