Появились сведения о пострадавших в массовой аварии на проспекте Гагарина (ФОТО)

Два человека пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина днем в понедельник, 21 мая. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в ГИБДД по Нижнему Новгороду, отметив при этом, что информация предварительная и на месте ЧП все еще продолжают работать сотрудники Госавтоинспеции.

Согласно первым официальным данным с места происшествия, в районе завода «Нител» водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Судя по фотографиям очевидцев, машины получили серьезные повреждения. Они оказались разбросаны по проезжей части и спровоцировали заторы на дороге.

По состоянию на 16.00 портал « Яндекс . Пробки» фиксирует затруднения в движении транспорта по проспекту Гагарина от пересечения с улицей Терешковой в сторону Щербинок и от развязки с улицей Ларина в сторону центра города. Скорость движения автомобилей здесь не превышает 3 км/ч. Водителям следует искать пути объезда проблемного участка дороги по прилегающим улицам.

Напомним, в минувшие выходные 20-летняя девушка погибла в жутком ДТП в Лукояновском районе.

Фото: Наталия Атьянова