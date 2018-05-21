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Появились сведения о пострадавших в массовой аварии на проспекте Гагарина (ФОТО)
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Появились сведения о пострадавших в массовой аварии на проспекте Гагарина (ФОТО) 

Vgoroden.ru 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Два человека пострадали в массовом ДТП на проспекте Гагарина днем в понедельник, 21 мая. Об этом корреспонденту ИА «В городе N» сообщили в ГИБДД по Нижнему Новгороду, отметив при этом, что информация предварительная и на месте ЧП все еще продолжают работать сотрудники Госавтоинспеции.
Согласно первым официальным данным с места происшествия, в районе завода «Нител» водитель «Газели» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя автомобилями. Судя по фотографиям очевидцев, машины получили серьезные повреждения. Они оказались разбросаны по проезжей части и спровоцировали заторы на дороге.
По состоянию на 16.00 портал «Яндекс. Пробки» фиксирует затруднения в движении транспорта по проспекту Гагарина от пересечения с улицей Терешковой в сторону Щербинок и от развязки с улицей Ларина в сторону центра города. Скорость движения автомобилей здесь не превышает 3 км/ч. Водителям следует искать пути объезда проблемного участка дороги по прилегающим улицам.
Напомним, в минувшие выходные 20-летняя девушка погибла в жутком ДТП в Лукояновском районе.
Фото: Наталия Атьянова
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