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Покупка, которую вы запомните! Ваш первый автомобиль с выгодой от 10%
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Покупка, которую вы запомните! Ваш первый автомобиль с выгодой от 10% 

Wroom.ru 55 минут назад
Фото: Wroom.ru
Появление первого автомобиля — почти как первая любовь — всегда очень волнительно. И, чтобы покупка вашего первого автомобиля была максимально выгодной, официальный дилер ТЕХИНКОМ совместно с банками партнёрами* предоставляет уникальную возможность приобретения автомобиля LADA по государственной программе «Первый автомобиль».
До конца мая успейте купить LADA с выгодой от 10% от первоначальной стоимости!
Программа не подразумевает никаких возрастных ограничений, главное, чтобы этот автомобиль был первым для вас!
Также льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса, а также в счет приобретения страховки.
Условия программа «Первый автомобиль»:
наличие действующих водительских прав; отсутствие других автокредитов в течение 2017 года; покупатель никогда ранее не имел автомобиль в собственности.
Необходимые документы программы:
паспорт РФ; водительское удостоверение; СНИЛС. ⠀
Запишитесь на тест-драйв и найдите автомобиль именно для вас!
Звоните прямо сейчас, чтобы узнать все подробности акции у наших менеджеров по телефону:
+7 (495) 778-98-50  Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ:
МКАД 105 км (внутренняя сторона), Щелковское ш., д. 100, корп. 1  МКАД 65 км (внутренняя сторона), ул. Кулакова, вл. 24, стр. 3  МКАД 47 км (внешняя сторона), стр. 3  МКАД 14 км (внешняя сторона), г. Котельники, Коммерческий пр-д, д. 8  www.pro-lada.ru  * Банки партнеры: ВТБ24, СЕТЕЛЕМ Банк, СОВКОМБАНК, РУСФИНАНС БАНК
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