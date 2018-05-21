Покупка, которую вы запомните! Ваш первый автомобиль с выгодой от 10%

Появление первого автомобиля — почти как первая любовь — всегда очень волнительно. И, чтобы покупка вашего первого автомобиля была максимально выгодной, официальный дилер ТЕХИНКОМ совместно с банками партнёрами* предоставляет уникальную возможность приобретения автомобиля LADA по государственной программе «Первый автомобиль».

До конца мая успейте купить LADA с выгодой от 10% от первоначальной стоимости!

Программа не подразумевает никаких возрастных ограничений, главное, чтобы этот автомобиль был первым для вас!

Также льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса, а также в счет приобретения страховки.

Условия программа «Первый автомобиль»:

наличие действующих водительских прав; отсутствие других автокредитов в течение 2017 года; покупатель никогда ранее не имел автомобиль в собственности.

Необходимые документы программы:

паспорт РФ; водительское удостоверение; СНИЛС. ⠀

Запишитесь на тест-драйв и найдите автомобиль именно для вас!

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+7 (495) 778-98-50 Ждём Вас в дилерских центрах ТЕХИНКОМ: