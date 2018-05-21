В Кирово-Чепецком районе автомобиль опрокинулся в кювет: 63-летняя пассажирка погибла

Авария произошла 19 мая в 21:30 на 33-ем километре дороги Просница — Каринка — Ардаши.

На дороге в Кирово-Чепецком районе опрокинулась «девяносто девятая», сообщили в УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 56-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет.

«В результате аварии 63-летняя пассажирка автомобиля погибла, водитель получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась, — отметили в УГИБДД . — Также автомобилист заявил, что выпил после ДТП».

Фото — УГИБДД по Кировской области