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В Кирово-Чепецком районе автомобиль опрокинулся в кювет: 63-летняя пассажирка погибла
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В Кирово-Чепецком районе автомобиль опрокинулся в кювет: 63-летняя пассажирка погибла 

Vyatka-grad.ru 42 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Авария произошла 19 мая в 21:30 на 33-ем километре дороги Просница — Каринка — Ардаши.
На дороге в Кирово-Чепецком районе опрокинулась «девяносто девятая», сообщили в УГИБДД по Кировской области.
По предварительным данным, 56-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет.
«В результате аварии 63-летняя пассажирка автомобиля погибла, водитель получил травмы, но госпитализация ему не понадобилась, — отметили в УГИБДД. — Также автомобилист заявил, что выпил после ДТП».
Фото — УГИБДД по Кировской области
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