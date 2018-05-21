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Автомобиль повис на перилах моста в Белоруссии, водитель чудом выжил
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Автомобиль повис на перилах моста в Белоруссии, водитель чудом выжил 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 21 мая — РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы и ГАИ выясняют обстоятельства ДТП в Барановичском районе Брестской области Белоруссии, в котором чуть не погиб 22-летний водитель.
Авария произошла в субботу около 5 часов утра. Автомобиль Audi 80 под управлением местного жителя двигался по трассе Р5 в Барановичском районе.
"Примерно на 26-м километре водитель, не справившись с управлением, съехал с проезжей части и врезался в барьерное ограждение моста. От удара машина перевернулась и повисла на перилах", — сообщили Sputnik Беларусь в понедельник в ГАИ Брестской области.
Молодой водитель получил ранения. В Барановичской больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь.
В УВД отметили, что в связи с ДТП проводится проверка. В ГАИ не исключают, что водитель мог уснуть за рулем.
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