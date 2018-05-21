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Два человека погибли в результате ДТП под Пензой
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Два человека погибли в результате ДТП под Пензой 

360tv.ru 1 час назад
В Пензенской области 23‐летний водитель автомобиля Kia Spectra въехал в дерево. От полученных травм он и его пассажир скончались на месте. Об этом сообщило ИА «Пенза‐Пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального управления ГИБДД.
По данным информагентства, автомобиль опрокинулся на третьем километре автодороги Васильевка-Пазелки (Бессоновский район). По данному факту сотрудники правопорядка проводят проверку.
25 апреля в Санкт‐Петербурге сотрудники правопорядка направили в морг два трупа, которые были обнаружены в разных автомобилях в центре города.
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