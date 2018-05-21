Легковой автомобиль сбил велосипедиста на Кукковке

Водитель машины попытался повернуть направо на Комсомольский проспект, по которому в этот момент в прямом направлении двигался «водитель» двухколесного транспортного средства.

Авария с участием велосипедиста произошла сегодня в 14:33 на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения «Сампо.ру». На кадрах видно, что велосипедист двигался по проспекту в сторону моста.

В это время автомобиль, двигавшийся по Ровио, совершал правый поворот, чтобы выехать на Комсомольский проспект.